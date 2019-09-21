Голландский музей засекретил место хранения крымского золота

Так называемое скифское золото, более пяти лет назад вывезенное из четырех крымских музеев в Голландию для проведения выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», после ее завершения больше нигде не экспонировалось, заявил официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге.

«После завершения последнего дня работы выставки музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса. После выставки предметы больше не экспонировались», — заявил он «Газете.Ru».

Голландцы отказались сказать, где хранят скифское золото.

«Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов», — подчеркнул Ланге.

Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по вопросу принадлежности коллекции, которую оспаривают Россия и Украина. Голландцы запросили от музеев Крыма дополнительные документы, которые могли бы доказать их право на экспонаты.