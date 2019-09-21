На Гражданке ограбили диджея, обещающего «порвать ушки»

Грабитель силой отобрал у 35-летнего жителя Петербурга банковскую карту и сразу же снял с неё почти 200 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», инцидент произошёл в ночь на 20 сентября у станции метро «Академическая» в Калининском районе. Мужчина, приехавший с работы на встречу с друзьями, решил пойти снять наличные с карты в ближайшем банкомате.

Сняв тысячу рублей, он вышел на улицу, где ему повстречался рослый мужчина в кепке и капюшоне. Незнакомец отобрал у владельца карту, вынудил назвать пин-код и сбежал. Когда нападавший тронулся с места, оказалось, что его страховал товарищ, тоже в кепке с капюшоном. Через несколько минут держателю карты пришло оповещение о снятии 190 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», 35-летний петербуржец работает диджеем на разных городских мероприятиях. На своей странице он обещает заказчикам «порвать ушки отличным музлом».