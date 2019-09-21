КАД на севере перекрыли: на место ДТП прилетел вертолёт. Дорога завалена коробками

Серьёзное ДТП практически заблокировало проезд по внутреннему кольцу КАД в районе Мурино поздним утром 21 сентября. На место прилетел вертолёт.

О ДТП с участием грузовика и старой модели «КИА Спортейдж» сообщают очевидцы – читатели «Фонтанки», участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и пользователи «Яндекс.Навигатора». «В моего отца въехали, – пишет в группе Вячеслав. – Сейчас поеду туда».

На кадрах с места видно, что из грузовика на проезжую часть высыпались коробки, и прямо на дороге сидит человек.

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В машине зажало человека, пишут в «ДТП и ЧП». В комментариях ведут репортаж: «Только что проехал, человека достать до сих пор не могут, полиции и скорой ещё нет». Затем, около 11:30, на место прибыли экстренные службы и вертолёт, из-за чего движение приостановили.

По данным «Яндекс.Карт», пробка на внутреннем кольце превышает 3 километра и начинается не доезжая проспекта Культуры. На внешнем кольце плотно от развязки с дорогой на Токсово.