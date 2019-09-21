Белый дом цитирует Трампа: «Русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?»

Президент США Дональд Трамп считает политику Вашингтона на Украине бессмысленной – она лишь раздражает Россию, рассказал 21 сентября изданию The Washington Post высокопоставленный чиновник из Белого дома.

«Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?» – заявил источник изданию.

Ранее администрация президента США разблокировала 250 млн долларов для выделения их в качестве военной поддержки Украине.