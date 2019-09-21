На «Скандинавии» от легковушки осталась половина. До ДТП её видели стоящей посреди дороги

Дождь осложняет дорожные условия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 21 сентября. Автомобилисты в соцсетях сообщают об авариях.

Легковые автомобили столкнулись на 51-м километре «Скандинавии», пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам Елены, синий автомобиль, видимо, сломался и встал на аварийке в левом ряду. «На задней полусфере был знак новичка. Буквально полчаса назад. Видимо, в нее кто-то въехал, кто не заметил аварийку. Или же он решил съехать в правый ряд, на обочину, но не получилось», – рассказывает Елена.

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Судя по фотографиям в группе, машину смяло фактически наполовину. Тем не менее серьёзно пострадавших и скорых не видно.

«Час назад проехал — аварии не было. Шёл ливень, никаких луж не видел. Все ехали около 90, машин было очень мало, а эти, видимо, летели низко», – пишет Андрей.