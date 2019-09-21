ТЦ во Владивостоке загорелся в свой день рождения. Что с ним стало, показали сверху и изнутри

Скриншот с сайта YouTube

Крупный пожар в торговом центре во Владивостоке, который тушили с раннего утра 21 сентября, обошёлся без пострадавших.

По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, в 6:06 по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил вызов на проспект 100-летия Владивостока, 57, где находится торговый центр «Максим». Первые огнеборцы приехали туда через 6 минут, а в общей сложности в тушении участвовали 70 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.

Пожар в ТЦ Максим г. Владивосток pic.twitter.com/TG0hjqtjSA — Сахалин (@_D_G_N_) 20 сентября 2019 г.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил верхнюю часть здания. По данным местных СМИ, полностью уничтожены торговые точки на четырёх из пяти этажей. Тушение пожара местный житель снял с помощью квадрокптера.

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Видео: YouTube/K Ignatovich

В 9:40 пожар был локализован, в 13:25 ликвидировано открытое горение. Сейчас ведётся разбор завалов и проливка конструкций. Осмотрев помещения после ликвидации огня, пожарные оценили площадь горения – 1500 квадратных метров.

О внутренних повреждениях можно судить по фотографии в Instagram одного из пожарных.

Поскольку пожар начался ранним утром, и здание было пустое – к счастью, никто не пострадал. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона в одном из кафе на верхнем этаже, пишут «Новости Владивостока и Приморья».

ТЦ «Максим» – один из первых семейных торговых центров во Владивостоке и до сих пор один из самых крупных, его площадь – 16 тысяч кв. м. Он открылся в 2003 году и как раз сегодня должен был отпраздновать 15-летие, рассказывает «КП – Владивосток». Согласно публичной кадастровой карте, цена торгового центра – 213,322 миллиона рублей.