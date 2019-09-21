Происшествия
ТЦ во Владивостоке загорелся в свой день рождения. Что с ним стало, показали сверху и изнутри
Скриншот с сайта YouTube
Крупный пожар в торговом центре во Владивостоке, который тушили с раннего утра 21 сентября, обошёлся без пострадавших.
По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, в 6:06 по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил вызов на проспект 100-летия Владивостока, 57, где находится торговый центр «Максим». Первые огнеборцы приехали туда через 6 минут, а в общей сложности в тушении участвовали 70 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.
Пожар в ТЦ Максим г. Владивосток pic.twitter.com/TG0hjqtjSA— Сахалин (@_D_G_N_) 20 сентября 2019 г.
На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил верхнюю часть здания. По данным местных СМИ, полностью уничтожены торговые точки на четырёх из пяти этажей. Тушение пожара местный житель снял с помощью квадрокптера.
Видео: YouTube/K Ignatovich
В 9:40 пожар был локализован, в 13:25 ликвидировано открытое горение. Сейчас ведётся разбор завалов и проливка конструкций. Осмотрев помещения после ликвидации огня, пожарные оценили площадь горения – 1500 квадратных метров.
О внутренних повреждениях можно судить по фотографии в Instagram одного из пожарных.
Поскольку пожар начался ранним утром, и здание было пустое – к счастью, никто не пострадал. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона в одном из кафе на верхнем этаже, пишут «Новости Владивостока и Приморья».
И снова горящий ТЦ— Andrey_OK (@AndreyOk) 21 сентября 2019 г.
Только уже Владивосток#пожар pic.twitter.com/V5eUfitZXn
ТЦ «Максим» – один из первых семейных торговых центров во Владивостоке и до сих пор один из самых крупных, его площадь – 16 тысяч кв. м. Он открылся в 2003 году и как раз сегодня должен был отпраздновать 15-летие, рассказывает «КП – Владивосток». Согласно публичной кадастровой карте, цена торгового центра – 213,322 миллиона рублей.
Справка:
25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Пламя охватило площадь в 1600 квадратных метров, произошло обрушение кровли и перекрытий между четвёртым и третьим этажами здания. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе трагедией в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек. В сентябре 2019 на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов». Чтобы избежать таких трагедий в будущем, МЧС рекордно увеличило внеплановые проверки бизнеса и резко нарастило штат пожарных инспекторов.