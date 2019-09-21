На Славы в массовой драке сошлись представители двух диаспор. В больницу уехали пятеро

Групповая драка с участием представителей двух национальных диаспор разбудила ночью 21 сентября некоторых жителей Фрунзенского района Петербурга. Проснулись от криков и выстрелов обитатели дома на пересечении улицы Бухарестской и проспекта Славы.

По данным «Фонтанки», о конфликте в полицию сообщили около половины пятого утра. Перед ещё официально не открывшейся станцией метро «Проспект Славы» сошлись в равном поединке 16 представителей Армении и Дагестана. В какой-то момент взаимные оскорбления переросли в драку, а там уже один из участников достал нож и начал активно им размахивать. Видимо, даже кого-то задел, так как в больнице оказались пятеро.

Напомним, в прошлые выходные массовую межэтническую драку наблюдали жители Центрального района Петербурга. В конфликте на Апраксином дворе пострадали граждане Таджикистана.