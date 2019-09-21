Незаконный пистолет стал аргументом в споре на Гражданке. Двое в тяжёлом состоянии

Конфликт в Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 сентября завершился стрельбой и госпитализацией.

По данным «Фонтанки», пьяный 42-летний житель северной части города начал ссору с двумя обитателями Гражданки. В какой-то момент разборки у дома 2/1 по улице Брянцева достигли своего апогея: зачинщик вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов.

Об инциденте в полицию заявил очевидец. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то застали 42-летнего пьяного мужчину с травматическим пистолетом, у которого был удалён серийный номер. Оружие не зарегистрировано. Рядом истекали кровью пострадавшие – мужчины 63 и 46 лет. Прибывшие медики госпитализировали их в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.