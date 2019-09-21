«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа – в зависимости от брони

Киев готов предложить российской компании «Газпром» тариф на транзит российского газа в Европу на 2020-2024 годы, заявил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Тариф будет находиться в пределах 2,56 – 3,21 доллара за прокачку 1 тысячи кубометров газа на 100 километров в зависимости от объёма его бронирования.

Как сообщает 21 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС, украинские представители предложили два варианта условий транзита на ближайшие 5 лет. Первый предусматривает бронирование 60 млрд кубометров в год, и тогда тариф составит 3,21 доллара.

«Если же «Газпром» бронирует 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара», — сказал Коболев. При увеличении объёмов бронирования со стороны «Газпрома», по его словам, тариф будет уменьшаться.

Тариф на транзит российского газа в 2019 году составит 2,61 доллара (с НДС) за прокачку 1 тысячи кубометров на 100 километров.

Реклама



Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1%.