Facebook остановил работу приложений из-за скандала с утечкой данных

Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений примерно 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica. Об этом говорится в заявлении на сайте Facebook 20 сентября.

Расследование началось в марте 2018 года: компания стала проверять приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей соцсети. Тогда стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы. Вмешательство могло коснуться 87 миллионов пользователей соцсети. Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных. После этого компания потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Признал ошибку и основатель соцсети Марк Цукерберг, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала сети во вред, напоминает 21 сентября РБК.

К настоящему времени проверено около 1 миллиона приложений, и эта работа продолжается. Часть приложений была полностью заблокирована, против некоторых Facebook решил подать иски. Среди последних, например, южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, гонконгская LionMobi и сингапурская JediMobi – разработанные ими приложения заражали смартфоны пользователей соцсети вредоносным ПО. Приостановленные приложения связаны примерно с 400 разработчиками.

Соцсеть судится также с двумя разработчиками из Киева: Андреем Горбачевым и Глебом Случевским. Их обвиняют в том, что с помощью рекламы и онлайн-тестов они занимались кражей личных данных пользователей.