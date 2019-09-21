Последний шаг к выздоровлению

У полуторалетнего Димы атрезия пищевода. Это когда пищевод не соединяется с желудком. Мальчик уже перенёс несколько операций, состояние его улучшилось. Сейчас ему требуется заключительная операция, после которой он сможет вести нормальный образ жизни. Но лечение для Димы платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Дима Погукай, полтора года.

Атрезия пищевода.

Спасёт операция. Стоимость 156 866 руб.

«Наш Дима перенес уже четыре операции. И теперь ему предстоит ещё одна – заключительная. Сын родился с тяжелейшим пороком развития: его пищевод не соединялся с желудком. Дима не мог есть и пить, не мог глотать. Сыну установили гастростому, чтобы он мог получать молочную смесь, а для отведения слюны сделали отверстие на шее – эзофагостому. Но это были лишь временные меры. Предстояло восстановить пищевод, однако в Луганске такие сложные операции не делают.

Нас направили в Санкт-Петербург. Читатели Русфонда собрали средства на платное лечение Димы в Детской городской больнице №1. Спасибо всем огромное! Две операции прошли успешно: систему пищеварения восстановили. Хирурги нарастили часть пищевода и сделали загрудинную пластику – теперь сынишка сам ест и пьёт, пища хорошо усваивается. Это значит, что трубочка в брюшной полости ему больше не нужна. Глотает Дима тоже сам – отверстие на шее нужно закрыть.

Но всё это хирургическое лечение для нас платное, ведь у Димы нет российского гражданства, и я вновь вынуждена обратиться к вам за помощью. Доход нашей семьи скромный. Я в декретном отпуске, муж работает спасателем в МЧС Луганска. Прошу, помогите сыну!» Вита Погукай, Луганский район, Луганская область.

Хирург Детская городская больница №1 Михаил Гопиенко (Санкт-Петербург):

«С момента последней операции Дима научился есть самостоятельно, в настоящее время усваивается полный объем питания. Ребёнок больше не нуждается в гастростомической трубке, её нужно удалить. Также необходимо и закрытие эзофагостомы».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".