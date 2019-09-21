«Солярис» на трассе Петербург – Псков улетел в болото. Пострадавшего до больницы не довезли

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на автодороге Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе).

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 сентября около 19 часов на 116-м километре трассы (Лужский район) мужчина 1982 года рождения на «Хёндэ Солярисе» съехал в правый кювет, и машина опрокинулась. ДТП произошло на прямом участке дороги, отмечают в УГИБДД.

Водителя извлекли из салона и погрузили в карету Скорой помощи, однако спасти его не удалось. Он скончался, не доехав до больницы.

Реклама



Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видели последствия этой аварии: тормозной путь, машину в кювете, и предполагали, что на противоположной обочине стоит второй участник, о котором, впрочем, в ГИБДД не сообщали.

«Страшная авария, только проезжали её. От машины ничего не осталось», – рассказывает Катрин. «Судя по действию медиков, помощь уже не понадобилась. Печально! Еще и в болоте», – добавляет Татьяна.