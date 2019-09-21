Вячеслав Дацик оказался топ-менеджером. Истина вскрылась во время конфликта со стрельбой и полицией

Приключения Рыжего Тарзана в Петербурге продолжаются после освобождения. В ночь на 20 сентября он приехал в посёлок Новоселье Ломоносовского района, спровоцировал стрельбу и предстал перед общественностью в новой роли – в роли топ-менеджера.

Как сообщает 47news, всё началось якобы с того, что Дацик подъехал к частному дому и начал что-то раскладывать под воротами. Владелец дома всполошился, стал кричать и стрелять в воздух, а потом позвонил в полицию. Сотрудники правопорядка весьма удивились, застав на месте преступления Дацика.

Выяснилось, что частный дом принадлежит коммерсанту Андрею Бобылёву, который некогда был компаньоном Валерия Шалимова по строительной компании «Евротракт». Рыжий Тарзан, в свою очередь, будто бы привёз к дому Бобылёва предметы, которые тот оставил в своём кабинете, а именно – сувенирных лягушек и жаб. В ходе разговора с Шалимовым журналисты выяснили, что Дацик теперь работает в его компаниях гендиректором и замгендиректора на месте старого товарища.

В марте прошлого года Вячеслав Дацик получил 3,5 года за зачистку борделей. В феврале приговор изменили, и он получил свободу. После освобождения Дацик сделал попытку вернуться в спорт. Бой он начал с удара соперника в пах, но запрещённый приём не принёс желаемой победы. 54-летний Валерий Шалимов известен в Петербурге своими строительными проектами. Его фирмы благоустраивали Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. В родном кубанском городе Белореченск он слывёт меценатом. Там даже есть улица его имени.