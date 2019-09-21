«Дидро жив», Екатерине II – лайк. Петергофское шоу фонтанов провело урок истории для тинейджеров

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Петергофе прошла премьера мультимедийного спектакля «Императрица 2019». На фасаде Большого петергофского дворца и Большом каскаде развернулась история жизни и правления Екатерины II, 290 лет со дня рождения которой отмечается в нынешнем году.

Часовой спектакль был подготовлен командой арт-директора проекта Глеба Фильштинского и под руководством директора ГМЗ Елены Кальницкой (которая, кстати, сама зачитывала текст «от императрицы» и участвовала в написании сценария). В этом году явный акцент был сделан на молодежь: это касалось и музыкального сопровождения, для которого была выбрана преимущественно электронная музыка, и подачи материала.

Большая часть повествования зачитывалась «компьютерным» по звучанию голосом, а информация относительно ключевых событий, имен и названий появлялась на экране «бортового компьютера». Ожившие золотые статуи — персонажи, ставшие проводниками зрителей вглубь истории, – стали больше походить на роботов. Центральную роль среди декораций занимала гигантская голова Екатерины II, из-за которой в разные стороны разлетались лучи света, а в конце шоу она даже «ожила» для своей реплики.

Историю России и, в частности, 34-летнего правления Екатерины II, подавали по главам, между которыми зрителям показывали привычный значок «download» – загрузки следующего блока. «Фике добавила вам запрос на добавление в друзья», – прочли зрители на экране в ходе повествования о молодых годах будущей правительницы (Фике — детское имя Екатерины Великой). «Смольный институт:)», – появилось ближе к концу, когда уже был позади дворцовый переворот и приход вдовы Петра III к власти. Естественно, ставшую в современной культуре анекдотичной тему не преминули обыграть и в шоу, показав, судя по всему, «смолянок» задирающими юбки с показавшимися под ними цветными лосинами. На стенах появились надписи: «Дидро жив», «Нормальным быть скучно».

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Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Впрочем, более зрелая ирония, ненароком перекликающаяся с нынешним временем, тоже была: когда речь зашла об архитектуре и… стройках.

«Стройка дело дьявольское, она пожирает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочется строить, – процитировала Кальницкая письмо Екатерины II. – Это болезнь, как запой».

Мультимедийный спектакль с богатым пиротехническим шоу и световыми эффектами рассказывал «историю успеха» Екатерины II в хронологическом порядке, и под конец собрал «мнения» о ее правлении — положительные (по экрану понеслись «лайки») и отрицательные («дизлайки»).

21 сентября шоу повторят. Возможно, тем, кто ждал послушать классику в дворцовом парке, стоит поменять свои планы. А тем, кто собирался ехать без детей-тинейджеров, – взять их с собой.

Куда еще можно сходить на выходных – читайте в гиде "Фонтанки".