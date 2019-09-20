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21.09.2019 11:29
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«Дорога через войну»: как выглядит последний крупный проект «Невского баталиста» для Петербурга

В «Севкабеле» открывается трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Работала над ней шла с апреля. Это, вероятно, пока последний крупный проект, который команда «Невский баталист» сделала для Петербурга. Впереди — Музей Победы на Поклонной горе и Урал.

«Дорога через войну»: как выглядит последний крупный проект «Невского баталиста» для Петербурга

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Посетители трехмерной панорамы «Память говорит» пройдут путь от белорусской деревни, куда пришла война, до Рейхстага, на котором устанавливают Знамя Победы. Накануне открытия «Фонтанка» увидела, как наносятся последние штрихи.

На 2000 квадратных метрах — полтора десятка локаций, более 70 персонажей, весь путь от первого дня войны до возвращения победителей домой. Это самая масштабная работа Дмитрия Поштаренко и его команды «Невский баталист».

Все начинается в доме школьного учителя в белорусской деревне. Учитель — центральный герой повествования, это собирательный образ советского солдата, поэтому какого-то конкретного имени у него нет. В яблоневом саду у дома гибнет, защищая деревню, артиллерист Николай Сиротинин. Беженцы бредут по проселочной дороге мимо подбитого танка КВ-2 и рухнувшего самолета И-16.

Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Константин Селин/«Фонтанка.ру»

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Следующая локация – окопы Лужского рубежа. Здесь встречаются отец и сын Бойковы — и сражаются бок о бок. Через несколько шагов посетители попадают в цех Тульского завода. Здесь идет работа над башней танка Т-34. Пандус ведет к панораме Сталинградской битвы, которую посетители увидят из полуразрушенного здания школы. Посетители окажутся в центре сцены противостояния: у одного из героев битвы пистолет Токарева встал на затворную задержку, но и у его противника, немца, тоже кончились патроны. За углом прячется девушка, но видит эту сцену в зеркале на стене. И понимает, что ей нужно сделать шаг - и выстрелить. «Над костюмом была проделана большая работа, - говорит Дмитрий Поштаренко. - Это Алена Козуркина, сибирячка из Красноярска. У нее очень интересный портрет, гипертрофированные глаза, очень выразительные. На этой экспозиции героям уделялось больше внимания, чем, может быть, на остальных панорамах. Многие представляют собой реальных людей, героев войны».

На Северном Кавказе легендарный военный альпинист Михаил Бобров и его товарищи устроили засаду на бойцов дивизии «Эдельвейс». Эту локацию засыпали искусственным снегом. У ног Михаила Боброва — неожиданно — только что скатанный снежок. «Мы же все пацаны. Они были в засаде, но в свободное время могли подбадривать друг друга, - говорит Дмитрий Поштаренко. - Эта сцена мне и нравится, и нет. Не хотелось показывать ситуации явного доминирования одной из сторон. Но здесь у немцев из отряда горных стрелков «Эдельвейс» не было шансов».

«Дорога через войну»: как выглядит последний крупный проект «Невского баталиста» для Петербурга

Далее – форсирование Днепра — пожалуй, самая драматическая часть экспозиции. Трудовой лагерь для пленных показан, напротив, отстраненно — но это единственное место, где пришлось выставить ограждение для защиты зрителей: здесь натянута колючая проволока. Падение нацистской Германии и освобождение Европы тоже показаны лаконично, на большом экране их проиллюстрируют кадры кинохроники. На крыше Рейхстага военный репортер Евгений Халдей выстраивает знаменитый кадр со Знаменем Победы. Дальше — улица европейского города после боев. На площади солдаты делают памятник для полковой могилы. «Сейчас все мы испытываем ощущение общей усталости. Она физическая, на нее можно не обращать внимания. Но и психологическая усталость есть, – говорит Поштаренко. – С апреля до середины сентября ты находишься в одном помещении и думаешь только об этом. И не ты один, а многие специалисты в самых разных областях. Я понимаю, что я отдал себя полностью, я выжат. Но счастлив, что мы подходим к финалу. Так и должно быть: ты должен закончиться, чтобы снова найти вдохновение и заново родиться».

 

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

«Невский баталист» уже начинает подготовку к работе над панорамами в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. «Там будет Брестская крепость и освобождение Великого Новгорода, в том числе памятник тысячелетия Руси. Дальше — скорее всего, на Урал, – говорит Дмитрий Поштаренко. – Для Петербурга это, видимо, последний большой проект нашей команды. Планы расписаны на годы вперед. Все, что хотелось сказать за эти шесть лет творческого пути, мы сказали. Дальше будем делать точечные экспозиции про конкретный бой, отдельный эпизод. Там, конечно, весь смысл не успеешь передать. А здесь это получилось».

Чем закончится «Дорога через войну», вы сможете увидеть, посетив трехмерную панораму в «Севкабеле». Но авторы просят не спешить прийти в первые же дни, чтобы не стоять в очереди.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

Куда еще можно сходить на выходных – читайте в гиде "Фонтанки".

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