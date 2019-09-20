Бригады «Ленэнерго» вернули свет на Парнас, но кое-где пока ещё темно

Ремонтные бригады «Ленэнерго» полностью восстановили электроснабжение микрорайона Парнас в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

В оба дома на улицах Федора Абрамова и Михаила Дудина вернули свет в 22.20, впрочем другие жильцы продолжают жаловаться на тьму в своих квартирах. «Ленэнерго» советует им побеспокоить по этому поводу управляющую компанию.

Напомним, около девяти вечера в пятницу часть домов на Парнасе осталась без света. Жители достали новогодние свечи и встретили неприятность с честью и достоинством.