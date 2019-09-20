«Помочился на забор»: из 2 миллионов подписавшихся на штурм Зоны 51 в Интернете только один сделал что-то реальное

Штурмовать военную базу США в штате Невада, известную как Зона 51, никто так и не решился, передает BBC 20 сентября. Около ворот собрались 75 человек, тогда как на участие в мероприятии в Facebook подписалось около 2 миллионов. И только один из участников стояния около Зоны был арестован — он помочился на ограждение.

Ранее власти Невады были так обеспокоены вероятным штурмом, что закрыли небо над Зоной 51 для любой авиации, включая дроны, с 16 по 22 сентября.

Мероприятие под названием «Штурм зоны 51. Они не смогут остановить нас всех» было создано в социальной сети Facebook 27 июня 2019 года в качестве шутки, но внезапно получило вирусную популярность. Сообщения о том, что «штурм» поддержали знаменитости, такие как Киану Ривз, Чак Норрис и Илон Маск, оказалась фейком — тем не менее, миллионы пользователей Интернет заявили о готовности принять участие в мероприятии.

По мнению сторонников конспирологических теорий, в Зоне 51 власти тайно ставят опыты над инопланетянами — и целью участников «штурма» было увидеть пришельцев и «спасти» их от правительства. «Штурм» был назначен на полдень 20 сентября (22 часа по московскому времени).