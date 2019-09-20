Ремонтные бригады доехали до Парнаса. Свет обещают дать в ближайшее время

Ремонтные бригады «Ленэнерго» добрались до микрорайона Парнас в Выборгском районе Петербурга. Электроснабжение должны восстановить в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе компании 20 сентября, работы ведутся в районе улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина.

«В зону отключения после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ попали два жилых дома. В остальных домах есть второй ввод, там электричество должна включить управляющая компания, – пояснили в «Ленэнерго».

Напомним, около девяти вечера в пятницу часть домов на Парнасе осталась без света. Жители достали новогодние свечи и встретили неприятность с честью и достоинством.