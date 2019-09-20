Lexus спустили на воду

Бренд Lexus, люксовое подразделение Toyota, представил неожиданное дополнение к модельному ряду своих автомобилей — моторную яхту Lexus LY 650. «Выход в море» автомобильной марки президент компании Акио Тойода объясняет стремлением быть «настоящим брендом роскошного образа жизни».

Lexus LY 650 представляет собой морскую моторную яхту длиной 20 метров. Она рассчитана на шестерых гостей, которые могут разместиться в трех каютах, сообщает пресс-служба компании.

Как и для автомобилей, для яхты предлагается выбор из нескольких вариантов двигателей, только на этот раз это два дизеля Volvo Penta мощностью в 1050, 1200 и 1350 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость для яхты не объявляется, но, как обычно показывает практика, при такой мощности она бывает никак не меньше 30 узлов (около 60 км/ч, что для морских прогулок довольно много).

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Запас топлива в 4 тонны теоретически должен позволить совершать достаточно дальние морские прогулки, хотя о пересечении океанов не может идти речи. Скорее всего, дальность у яхты в рамках стандартной для такого класса судов — 350-400 морских миль, то есть 550-650 километров.

Что безусловно выделяет морской Lexus из ряда подобных яхт, так это дизайн, над которым поработала итальянская дизайн-студия Nuvolari Lenard. В результате яхта получила узнаваемые «автомобильные» черты Lexus и облик современного скоростного морского судна.

Интерьер Lexus LY 650 выполнен в соответствии с японской концепцией omotenashi (японское гостеприимство, которое старается предвосхитить и удовлетворить все потребности гостей). Тех же принципов компания придерживается при создании автомобилей, так что владельцы четырехколесных Lexus и на воде будут чувствовать себя в знакомой обстановке.

Lexus не первый бренд премиум-класса, который в дополнение к наземному транспорту выпускает морской. Свои катера, правда, меньших размеров, производят, например, Mercedes-Benz и Aston Martin.