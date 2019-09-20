Психо-теннис по-русски. Как Даниил Медведев и Андрей Рублев зарубились в Петербурге

На теннисном турнире St. Petersburg Open в пятницу, 20 сентября, прошел пока что самый зрелищный матч. За выход в полуфинал сражались два ведущих теннисиста России – Даниил Медведев и Андрей Рублев. Тут было все: ругань со зрителями, мат и много, очень много красивой игры.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Первая ракетка турнира и главное событие мирового тенниса последнего месяца Даниил Медведев начал турнир St. Petersburg Open-2019 сразу с матча за выход в четвертьфинал, в нем полуфиналист US Open не без проблем, но прошел обладателя wild card, 118 номера мирового рейтинга Евгения Донского 7:5, 6:3.

– На центральном корте всегда проходят матчи, и если хочешь на нем потренироваться, это надо делать в 9 утра, а в 9 утра хочется поспать, – объяснял потом причины такой непростой игры Медведев. – Выходишь на корт — нужно привыкнуть к атмосфере, к тому, как летит мяч, поэтому мы часто видим сенсации в первом круге, когда игроки, которые заведомо выше классом, еще не вошли в турнир и проигрывают. Для меня было важно победить. Я затратил не так много времени на это, привык к корту, и это самое главное. Надеюсь, что я буду играть все лучше и лучше.

В матче за полуфинал Медведеву выпало также сразиться с соотечественником – Андреем Рублевым (№38 мирового рейтинга). Сейчас Андрей третья ракетка России. На недавнем турнире в Цинцинати (США) он обыграл самого Роджера Федерера, или как написал «Коммерсант» «вынес икону». Но уже в следующем круге уступил как раз Медведеву. Так что их новое противостояние в Петербурге ожидалось с особым интересом.

— С одной стороны – это очень круто для зрителей, когда играют два русских парня в России, – заявил накануне матча Медведев. – Когда мы все были на жеребьевке и наблюдали, как все попадаем в одну четверть, то я сразу пошутил насчет того, что если бы Карен не был вторым сеяным, он бы тоже попал в нашу часть сетки. Но буду очень рад, если Андрей выиграет. С ним всегда непросто играть, но интересно.

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Надо сказать, что все ожидания оправдались полностью. Матч Медведев – Рублев стал главным событием турнира в пятницу, 20 сентября. Медведвев вышел на корт в красной футболке и синих шортах. Рублев был одет в черно-фиолетовую форму. Трибуны «Сибур Арены» на удивление оказались заполнены лишь наполовину.

Игра получилась очень неровной. Теннисисты то показывали потрясающий розыгрыши, вытаскивали сумасшедшие мячи, то проваливали целые геймы. Неудивительно, что эмоции захлестывали игроков. Даниил Медведев в принципе не самый устойчивый в этом смысле спортсмен, а когда его начинает подначивать публика, то сдержаться ему бывает совсем трудно. Кто-то из болельщиков с одного из первых рядов по ходу игры вдруг стал громко радоваться каждой ошибке Даниила. Теннисист терпел несколько розыгрышей, но в конце концов не выдержал, и что-то высказал на трибуну.

Этот момент окончательно завел Даниила. Следующий, на ком он сорвался, стал судья. После одного из решений не в его пользу Медведев отчетливо поговорил с судьей английским матом, что было слышно даже на противоположной трибуне. Произошла небольшая перепалка.

С учетом высокого градуса встречи, даже удивительно, что ни одна ракетка не пострадала. Был один момент, когда Медведев после обидной ошибки уже было занес руку над головой, чтобы ударить ракеткой по корту, но одного взгляда на спокойно сидящую на трибуне жену хватило, чтобы успокоиться. Как-то Даниил сказал, что для него очень важно спокойствие его команды во время матчей. Видимо, это был один из таких моментов.

Впрочем, Рублев не отставал. На эмоциях он дважды отправлял мяч не туда, куда нужно. В первый раз теннисист угодил в информационное табло под крышей. Во второй раз, незадолго до конца матча, когда игра окончательно разладилась, Андрей с силой запустил мяч в сторону трибун. К счастью, никто не пострадал.

– Если честно, не думал в тот момент, что могу кого-то травмировать, – пришлось объясняться Рублеву потом. – Я пулял мяч как можно выше, он всю свою скорость потерял. Если бы кто-то передо мной стоял – тогда было бы очень больно. Но, как понимаю, ничего плохого не случилось.

Рублев сам проиграл этот матч. В первом сете он вел 3:1, но начал допускать нелепые ошибки и в итоге счет стал 4:6 в пользу Медведева. Во втором сете и вовсе счет был 5:3 в его пользу, но и в такой ситуации он умудрился уступить 5:7, проиграв и весь матч.

Есть версия, что все дело в бананах. Их ел Медведев после неудачных розыгрышей. Рублев же весь матч только пил воду. Но у проигравшего был другое мнение.

– Думаю, причина поражения не в отсутствии уверенности, потому что я понимал, что могу у него выиграть, – заявил Рублев. – Если на турнире в Цинциннати я не понимал, за счет чего обыграть Даниила, то сегодня я реально мог это сделать. Но постоянно были то глупые ошибки, то дурацкий гейм. У меня было больше провалов, не было ровной игры – как в том же матче с Федерером: задал планку одну и играл так весь матч. Он сыграл лучше в данном моменте и смог переломить игру.

Следующий соперник Медведева – белорусский теннисист Егор Герасимов (№129 мирового рейтинга), пробившийся в основную сетку через квалификацию. Как признался Даниил, он дважды в своей карьере играл с Герасимовым, и дважды это были очень тяжелые победы. Кроме того, им придется играть параллельно с матчем «Зенита» против «Рубина» на «Газпром Арене», и это очень обеспокоило четвертого теннисиста мира.

– Сегодня нас очень классно поддерживали и интересно, как будет завтра, потому что я не знаю, во сколько я играю, но там матч «Зенита» в семь часов, – сказал Даниил. – Если все пойдут на матч «Зенита», трибуны будут пустые.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»