Четыре человека погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом в США

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта, сообщает The Daily Beast.

At least four fatalities are confirmed in the #SR12BusCrash. Multiple critical injuries. UHP PIO is enroute from Salt Lake and will be on scene as soon as possible.