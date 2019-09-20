«Спасибо всем, кто дарил мне свечки». Микрорайон Парнас поглотила тьма, электрики в пробке

Микрорайон Парнас в Выборгском районе Петербурга погрузился во тьму вечером 20 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. Некоторые отметили, что свет у них в квартирах есть, а вот вода и интернет пропали.

Судя по сообщениям в соцсетях, электричество перестало поступать в дома около девяти вечера. Люди делятся фотографиями ужина при свечах и сетуют на неудобства. Но кому-то пришлось ещё тяжелее.

«Курьер – герой, поднялся на мой этаж и, задыхаясь произнёс: (название компании) для Всеволода. Дал чаевые».

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«Отличный повод добавить романтики!»

«Спасибо, все те люди, кто дарили мне свечки на Новый год».

Сообщается, что предварительная причина блэкаута – скачок напряжения. В «Ленэнерго» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что ремонтная бригада уже выехала по заявкам, но встала в пробке на проспекте Энгельса.