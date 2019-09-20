США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров
Торговое представительство США освободило 437 китайских товаров от пошлин, сообщает Reuters.
«Торговое представительство США выпустило три уведомления, освобождающие широкий спектр китайских товаров от пошлин… 437 товаров, освобожденных от пошлин, варьируются от печатных плат для процессоров компьютерной графики до ошейников для собак, ламинированных деревянных полов и миниатюрных рождественских огней», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение освободить часть китайских товаров от пошлин было принято в ответ на запросы американский США, которые заявляли, что данные сборы вызовут экономические трудности.
В середине сентября президент США Дональд Трамп сообщал в своем Twitter, что решил отложить введения ряда пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ.
Справка:
1 сентября Соединенные Штаты официально ввели пошлины в 15% в отношении китайского экспорта в размере $300 млрд. В ответ на это Пекин инициировал разбирательство в ВТО, выражая протест против мер Соединенных Штатов по ограничению китайского экспорта. Власти КНР пообещали защищать «свои законные права и интересы, а также решительно защищать многостороннюю торговую систему и порядок международной торговли».
Кроме того, в ответ на тарифы США 23 августа Комиссия Государственного совета по таможенным тарифам КНР приняла решение о введении пошлин 5% и 10% на импорт американских товаров общим объемом $75 млрд.
Торговая война между КНР и США началась в 2018 году, после того как американский лидер ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.