США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров

Торговое представительство США освободило 437 китайских товаров от пошлин, сообщает Reuters.

«Торговое представительство США выпустило три уведомления, освобождающие широкий спектр китайских товаров от пошлин… 437 товаров, освобожденных от пошлин, варьируются от печатных плат для процессоров компьютерной графики до ошейников для собак, ламинированных деревянных полов и миниатюрных рождественских огней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение освободить часть китайских товаров от пошлин было принято в ответ на запросы американский США, которые заявляли, что данные сборы вызовут экономические трудности.

В середине сентября президент США Дональд Трамп сообщал в своем Twitter, что решил отложить введения ряда пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября по просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ.