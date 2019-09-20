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21.09.2019 00:54
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В Петербурге ФСБ пришла за теми, кто брал под ФСБ

Бывшие прокурор и сотрудник миграционной службы заподозрены в получении двух миллионов рублей для подкупа госбезопасности. В их пользу говорил опыт успешной работы с судом.

В Петербурге ФСБ пришла за теми, кто брал под ФСБ

Адвокаты Антон Кузнецов и Виктор Григорьев арестованы 20 сентября. Видеозапись с их задержанием опубликована в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Сотрудники УФСБ вынимали защитников из «Мерседеса» на Московском проспекте не менее старательно, чем в тот же день гаишники – инспектора Балтийской таможни из трехколесного «Кадиллака».

К задержанию привела адвокатская работа Кузнецова и Григорьева. Они, по версии следствия, запросили 2 млн рублей у своего клиента за услугу, превышающую их возможности, – остановить проводимую по нему оперативным подразделением ФСБ проверку. Клиент счел гонорар завышенным и сдал адвокатов той же госбезопасности. На Московском проспекте при передаче муляжа денег дуэт был задержан.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Антону Кузнецову 35 лет. Статус адвоката петербургской палаты получил в октябре 2015 года. До этого работал в ФМС Петербурга. Он встречается в ведомственной декларации о доходах за 2012 год с должностью «Начальник отделения иммиграционного контроля».

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Григорьеву тоже 35 лет. До адвокатской карьеры он работал заместителем прокурора Невского района и упоминался в связи с уголовным делом о незаконных свалках.

«Фонтанка» нашла пример работы адвокатского тандема. Ее можно соотнести с созданием параллельной реальности. В конкретном случае – когда при живой матери ее ребенок через решение суда присваивается другой женщине, и эта женщина получает ощутимые преференции.

31 октября 2018 года гражданка Украины Анна Крецу и житель Петербурга Святослав Тимохов вернулись из Дубая. В аэропорту Москвы при прохождении погранконтроля паре сообщили, что Анне запрещен въезд в Россию на три года. Решение принимало Управление по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области. За предыдущие полгода Крецу превысила разрешенный срок пребывания 90 суток.

Из Москвы украинка улетела в Кишинев. Святослав Тимохов обратился за юридической помощью к адвокатам Кузнецову и Григорьеву. План по спасению был разработан оперативно. Через двадцать дней после отказа в пересечении границы в Смольнинский районный суд Петербурга поступило исковое заявление к миграционной полиции. Крецу требовала отменить запрет на въезд.

Дело рассматривала судья Екатерина Осипова. Из иска следовало, что Анна Крецу и Святослав Тимохин с 2010 года состоят в зарегистрированном браке, у них имеется ребенок 2011 года рождения.

«Закрытие въезда создает реальную угрозу распада благополучной российской семьи, препятствует полноценным семейным отношениям», – указывалось в иске.

Адвокаты Крецу представили в суд свидетельство о государственной регистрации брака Калининским ЗАГСом Петербурга и документы о рождении в 2011 году общего сына. Выступил в суде в качестве свидетеля и Святослав Тимохов. Он подтвердил свою многолетнюю женитьбу на Крецу, семейную разлуку и прочее.

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Судья Осипова поверила всему и вложила в основу решения представленные бумаги и показания Тимохова.

«Крецу в течение трех лет будет лишена возможности проживать в составе семьи, принимать участие в воспитании сына… устойчивые семейные связи подтверждены… признать неразрешение въезда незаконным», – пришла к выводу она.

Адвокаты Кузнецов и Григорьев выиграли дело. Анна Крецу снова зачастила в Петербург.

«Фонтанка» попробовала выяснить, проживает ли в городе и вообще в России ребенок с указанными в решении Смольнинского суда ФИО и датой рождения. Таких детей не нашлось. Свидетельство о рождении мальчика не выдавалось. Но нашелся удивительно похожий ребенок – с теми же ФИО и днем-месяцем рождения, но другим годом. Его отцом действительно заявлен Святослав Тимохов, но вот мать – другая. Мы связались с ней.

«Тимохов – мой бывший муж, – сказала женщина. – В 2010 году мы еще были супружеской парой, тогда же я родила сына. Наш брак расторгнут по суду в апреле 2016-го. Ребенок, о котором вы говорите, – мой. Они присвоили его. В решении суда – ложь, двоеженство какое-то. Для меня это полная неожиданность, до вашего звонка я не знала о том, что кто-то выдает часть моей жизни за свою».

Святослав Тимохов подтвердил «Фонтанке», что идея сымитировать супружество с Крецу принадлежала адвокатам Кузнецову и Григорьеву. Комментировать лжесвидетельство он отказался.

По информации Следственного комитета, в отношении Тимохова и Крецу проводится проверка по фальсификации представленных в суд доказательств, уголовное дело не возбуждено.

Создание альтернативных биографий могло быть основным хобби адвокатов. У Кузнецова изъяли более сорока печатей и штампов, в том числе гербовые печати министерств юстиции разных стран, Сбербанка, Фрунзенского районного суда Петербурга, нотариуса, районного ЗАГСа для регистрации брака и другие.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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