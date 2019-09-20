Зеленский поговорил с представителями МВФ. Пообещал реформы на Украине, но денег ему не дали

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

Детальніше: https://t.co/JLo5bCerY8 pic.twitter.com/YICBfeVYBh — Офіс Президента (@APUkraine) 20 сентября 2019 г.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", – цитирует Зеленского пресс-служба.

Сообщается, что стороны также обсудили дальнейшие реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.

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Зеленский отметил, что с начала своей работы Верховная рада IX созыва уже утвердила ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора и борьбу с коррупцией. Глава украинского государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является важным элементом повышения доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

В пресс-службе президента сообщили, что во встрече также принимали участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.