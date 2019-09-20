Россиянам нельзя покупать участки земли на Украине. Их конфискуют

Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают "Украинские новости".

Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли гражданами РФ."Это, конечно, конфискация", — ответил Милованов, назвав граждан соседнего государства "агрессорами".

Он отметил, что правительство должно будет наладить мониторинг и "более широко применять этот механизм".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Глава государства добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до начала зимы. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.