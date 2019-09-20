ФАС оштрафовала «ВКонтакте» за отказ выдать данные пользователей

Антимонопольное ведомство привлекло социальную сеть к административной ответственности за отказ в получении данных по жалобе о нарушении закона «О рекламе». Сумма штрафа пока не раскрывается.

Как сообщает издание «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», в марте этого года ФАС по Краснодарскому краю запросила у ресурса информацию об администраторах двух сообществ. Запрос был связан с рассмотрением ФАС заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе.

«Запрос не содержал всей необходимой информации, поэтому в выдаче данных было отказано. ФАС привлекла нас к административной ответственности — наша компания оспаривает это в суде», – говорится в комментарии.

Любопытно, что российская соцсеть была оштрафована ведомством впервые за 4 года. Предыдущий штраф ВКонтакте получила в сентябре 2015 года за размещение рекламы без возрастной маркировки. Тогда ей пришлось заплатить 100 000 рублей.