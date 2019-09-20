«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

На официальном сайте краснодарского футбольного клуба появилось официальное сообщение, разрешавшее вопрос последних дней о судьбе вышедшего по УДО футболиста Павла Мамаева. До этого времени он продолжал числиться за «Краснодаром».

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу", – говорится на главной странице ФК.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – отмечается в заявления.

Напомним, что в интервью создателю издания The Bell Елизавете Осетинской владелец «Краснодара» предприниматель Сергея Галицкий объяснял свою позицию следующим образом. Пример Мамаева является отрицательным для учащихся академии при футбольном клубе, которые смотрят на игроков как на богов. Поэтому поощрять такое поведение ( нападение после застолья в ресторане на нескольких человек со стульями) поддержкой владелец ФК не стал.