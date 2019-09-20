Павел Устинов вышел на свободу и поблагодарил всех, за него заступившихся

Видео с актером, которого от трех лет колонии, освободила реакция общественности, и в первую очередь его коллег, появилось в сети через два часа после сообщения о том, что его выпустили из СИЗО.

Журналисты дождались Устинова у дома, так как из изолятора его увезли сотрудники на машине, выведя его с черного хода.

«Друзья, всем привет. Я вышел. Я на свободе. Я в безопасности. Я с семьей», – говорит улыбающийся актер. После этого он благодарит всех, в первую очередь учителя, худрука «Сатирикона» Константина Райкина и актера Александра Паля, который запустил профессиональный флешмоб.

«Сейчас голова не варит. Сейчас отдохнуть хочу. А потом буду по мере возможности отвечать на вопросы», – уверяет Устинов.

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Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО. Он благодарит всех за помощь. Видео: Валерия Мотина pic.twitter.com/BUxDDCfgxR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 сентября 2019 г.

Сегодня по ходатайству Генпрокуратуры молодого человека отпустили на подписку о невыезде до рассмотрения апелляции, которая состоится в понедельник, 26 сентября в Мосгорсуде.