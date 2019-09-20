Павел Устинов вышел на свободу и поблагодарил всех, за него заступившихся
Видео с актером, которого от трех лет колонии, освободила реакция общественности, и в первую очередь его коллег, появилось в сети через два часа после сообщения о том, что его выпустили из СИЗО.
Журналисты дождались Устинова у дома, так как из изолятора его увезли сотрудники на машине, выведя его с черного хода.
«Друзья, всем привет. Я вышел. Я на свободе. Я в безопасности. Я с семьей», – говорит улыбающийся актер. После этого он благодарит всех, в первую очередь учителя, худрука «Сатирикона» Константина Райкина и актера Александра Паля, который запустил профессиональный флешмоб.
«Сейчас голова не варит. Сейчас отдохнуть хочу. А потом буду по мере возможности отвечать на вопросы», – уверяет Устинов.
Актер Павел Устинов после выхода из СИЗО. Он благодарит всех за помощь. Видео: Валерия Мотина pic.twitter.com/BUxDDCfgxR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 сентября 2019 г.
Сегодня по ходатайству Генпрокуратуры молодого человека отпустили на подписку о невыезде до рассмотрения апелляции, которая состоится в понедельник, 26 сентября в Мосгорсуде.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. Десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова. Чуть позже прокуратура попросила выпустить под подписку о невыезде актера.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.