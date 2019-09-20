Чужой среди своих. Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи и краже 10 миллионов в Брянске

О задержании 31-летнего коллеги потерпевших вечером 20 сентября сообщает пресс-служба СК РФ. В деле не последнюю роль сыграли спецы-криминалисты.

По данным ведомства, следы, оставленные на месте нападения на отдел спецсвязи в ночь на 20 сентября в городе Брянске, позволили экспертам провести ряд экспертиз, которые помогли доказать причастность к разбою коллеги погибших сотрудников.

В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что двое сотрудников специальной связи, находившиеся на дежурстве, погибли при исполнении должностных обязанностей от полученных огнестрельных ранений. Из помещения пропали мешки с 10 миллионами. После чего здание подожгли.

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По факту было возбуждено уголовное дело по статьям убийство, разбой и умышленное уничтожение имущества.