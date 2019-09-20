Российские банки потеряли треть валютных запасов

В августе, на фоне выхода иностранных инвесторов из рубля, банки были вынуждены расходовать собственные валютные резервы, накопленные на зарубежных счетах.

За месяц «подушка безопасности» российского валютного рынка – ликвидные активы банковской системы за рубежом – сжалась на 35%, сообщает издание Finanz 20 сентября.

Для прикрытия бреши банки вывели 5 млрд долларов с корсчетов у нерезидентов, а общие запасы свободной валюты сократили на 6,4 млрд долларов. На 1 сентября они составляли 12,1 млрд долларов – на такую сумму доступные банкам запасы ликвидных активов превышали обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

За месяц нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали и конвертировали в валюту 221 миллиард рублей, подсчитал ЦБ РФ.