Трамп о мире с Китаем: Нам нужна полная сделка, а не какие-то уступки

Президент США заявил, что добивается полной торговой сделки с КНР, а не договоренностей лишь по конкретным вопросам. Об этом РИА Новости сообщает 20 сентября.

«Мы немного общаемся на этой неделе, будем много общаться на следующей и на высшем уровне на неделе после этого. Но я не добиваюсь частичной сделки, мне нужна полная сделка», – сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает. Очередной раунд торговых переговоров между КНР и США намечен на начало октября.