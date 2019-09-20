Вместо пластика табак. Литовские таможенники задержали россиянина с контрабандой на 2 млн евро

Грузовик с российскими номерами остановили сотрудники литовской таможни на границе с Калининградской областью. Об этом пишет «Интерфакс» 20 сентября.

Водитель сообщил, что в грузовике Renault везет пластиковые гранулы в Каунас. Однако во время мобильного рентгена содержание вызвало у сотрудников таможни подозрения. Они вскрыли прицеп и нашли там коробки с сигаретами, которые никто не пытался прятать. По предварительным подсчетам, в задержанной партии было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL. Сумма перевозимого составляет около 2 млн евро.

Водитель грузовика задержан на двое суток.

По факту начато досудебное расследование о незаконном владении акцизными товарами.