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20.09.2019 19:45
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Вместо пластика табак. Литовские таможенники задержали россиянина с контрабандой на 2 млн евро

Грузовик с российскими номерами остановили сотрудники литовской таможни на границе с Калининградской областью. Об этом пишет «Интерфакс» 20 сентября.

Водитель сообщил, что в грузовике  Renault везет пластиковые гранулы в Каунас. Однако во время мобильного рентгена содержание вызвало у сотрудников таможни подозрения. Они вскрыли  прицеп и нашли там коробки с сигаретами, которые никто не пытался прятать. По предварительным подсчетам, в задержанной партии было не менее 653 тысяч пачек российских сигарет New Line NL. Сумма перевозимого составляет около 2 млн евро.

Водитель грузовика задержан на двое суток.

По факту начато досудебное расследование о незаконном владении акцизными товарами.

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