«ВТБ Онлайн» восстановили после сбоя

Приложение «ВТБ Онлайн», на проблемы с доступом к которому жаловались клиенты банка, заработало в прежнем режиме.

«ВТБ Онлайн» уже работает в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за возникшие неудобства», – сообщили «Фонтанке» 20 сентября в пресс-службе ВТБ. Причину сбоя в банке пока никак не объясняют.

Напомним, что с двух часов дня 20 сентября клиенты сообщали, что не могут войти в приложение или оплатить покупку. При попытке открыть приложение появляется сообщение «Система временно недоступна» или «Ошибка. Что-то пошло не так при получении данных. Обновите данные».