МВД отремонтирует офис в Пулково за 168 млн рублей

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округ объявило конкурс на реконструкцию административного здания в аэропорту Пулково. Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели ведомство готово потратить 168 млн рублей.

За эти деньги подрядчик должен отремонтировать здание для размещения линейного отдела полиции, с численностью личного состава 200 человек, построить гараж-стоянку на 10 мест, создать контрольно-пропускной пункт. Также проект предполагает обустройство площадки для построения личного состава, оборудованной флагштоком и информационным щитом.

Заявки принимаются до 1 октября. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2019 года.