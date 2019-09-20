Лавочка закрыта. Рабочие с рюкзаками избавили поле под Красным Селом от просроченного алкоголя

Фото: администрация Красносельского района

Незаконный «бар» с просроченным алкоголем на территории Красносельского района Петербурга ликвидирован. Об этом «Фонтанке» вечером 20 сентября рассказали в пресс-службе районной администрации.

Чиновники прислали фото с места событий. На них рабочие в жилетах кидают еду с вышедшим сроком годности и упаковки с алюминиевыми банками в мусорный контейнер. Помогает им в этом деле трактор. Интересно, что у многих привлечённых к уборке территории за плечами рюкзаки.



Напомним, свалка просрочки была обнаружена днём 20 сентября на границе Красносельского района Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти. По этой причине чиновники некоторое время не могли понять, кто из них ответственен за безобразие. Очевидцы сообщали, что на бесплатное угощение потянулись маргиналы со всей округи.