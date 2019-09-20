Кино уберёт автомобили с Рубинштейна, Ломоносова и Загородного

Очередные съёмки художественного фильма подвинут автомобилистов в центре Санкт-Петербурга.

По информации КРТИ, в выходные дни 22 и 28 сентября с 6:00 до 23:59 движение будет запрещено:

на улице Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка;

по улице Ломоносова от дома 22 до улицы Рубинштейна;

по Загородному проспекту от дома 9 до дома 15 (движение будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа).

В понедельник, 30 сентября, с 6:00 до 21:00 будет не проехать по чётной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Итальянской улицы.

С 7:00 21 сентября до 23:59 22 сентября и с 7:00 27 сентября до 23:59 28 сентября запрещена парковка на улице Рубинштейна от улицы Ломоносова до Щербакова переулка, на улице Ломоносова от дома 18 до улицы Рубинштейна и на Загородном проспекте от дома 7 до дома 15.

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Съёмки художественного фильма проводит ООО «Три А». «Фонтанка» недавно писала о закрытиях дорог в центре из-за фильма этой студии «Новые приключения». На сайте одной из сосновоборских школ в апреле было опубликовано объявление о поиске актёров-детей для полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Новые приключения в сказке», к производству которого приступило ООО «Три А».