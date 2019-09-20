Нежильцы. В Петербурге закроется 44 хостела после 1 октября из-за «закона Хованской», более 300 чиновники обещают спасти

С 1 октября в Петербурге не смогут работать 44 хостела на 770 номеров, такие данные приводит пресс-служба вице-губернатора Олега Маркова по итогам совещания по развитию гостиничной инфраструктуры. Причиной станет изменение в Жилищном законодательстве, которое запрещает организацию гостиниц в жилом фонде. У данных хостелов нет технической возможности перевести жилое помещение в нежилое.

308 мини-отелей на 3 тысячи номеров чиновники обещают спасти, переведя их в нежилой фонд. Но сроки не уточняются.

Также Смольный предоставил участникам рынка 18 нежилых помещений с условием в течение года разместить в них хостелы. До конца года состоятся торги еще по четырем адресам.

Олег Марков призвал имущественный блок ускорить работу по подбору новых помещений и предоставить преференции для инвесторов.

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Сейчас в Петербурге работают 1467 гостиниц, в том числе 27 пятизвёздочных, 111 четырехзвездочных, 350 трехзвездочных, 103 двухзвездочных, 22 объекта с одной звездой и 854 объекта без звезд – это хостелы, мини-отели и апарт-отели.

Закон о запрете размещения в жилых домах отелей был принят весной 2019 года. Ранее Ассоциация малых гостиниц Петербурга прогнозировала закрытие15% таких отелей: остальные попросту сменят вывеску, вид деятельности и продолжат работу.