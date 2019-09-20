Павел Устинов вышел из СИЗО. Журналистам его встретить не удалось
Актер Павел Устинов, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу на акции протеста, оказался на свободе после рассмотрения ходатайства.
«Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – цитирует 20 сентября заявление ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова «Интерфакс».
На выходе из следственного изолятора актера встречали многочисленные журналисты, однако увидеть Устинова им не удалось. Как рассказала РИА «Новости» его сестра, из СИЗО молодого человека вывезли на машине, он уже на пути домой.
Сегодня, 20 августа, в Мосгорсуде состоялось рассмотрение заявления об изменении меры пресечения актеру. Столичный суд решил освободить Устинова из СИЗО.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. Десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали Павла Устинова. Чуть позже прокуратура попросила выпустить под подписку о невыезде актера.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.