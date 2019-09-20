Павел Устинов вышел из СИЗО. Журналистам его встретить не удалось

Актер Павел Устинов, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление росгвардейцу на акции протеста, оказался на свободе после рассмотрения ходатайства.

«Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – цитирует 20 сентября заявление ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова «Интерфакс».

На выходе из следственного изолятора актера встречали многочисленные журналисты, однако увидеть Устинова им не удалось. Как рассказала РИА «Новости» его сестра, из СИЗО молодого человека вывезли на машине, он уже на пути домой.

Сегодня, 20 августа, в Мосгорсуде состоялось рассмотрение заявления об изменении меры пресечения актеру. Столичный суд решил освободить Устинова из СИЗО.