«У нас нет планеты B». Миллионы людей по всему миру вышли на «климатическую забастовку»
В пятницу, 20 сентября, миллионы людей на пяти континентах поддержали «климатическую забастовку», вдохновлённую 16-летней шведкой Гретой Тунберг.
Костяк демонстрантов составили молодые активисты – школьники вышли с протестами в десятках стран мира, чтобы потребовать от властей срочных действий по борьбе с глобальным потеплением.
Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019
This is the huge crowd building up in Sydney.
Australia is setting the standard!
Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C
Началась «Пятница за будущее» с Австралии и Азии. В Австралии, по данным организаторов, в акции School Strike 4 Climate приняли участие 300 тыс. человек.
«The largest demonstration in Australian history...»#ClimateStrike pic.twitter.com/Lzgk67r2O1— Alex Steffen (@AlexSteffen) September 20, 2019
Как сообщает Deuche Welle, в числе первых стран, где прошли демонстрации, были Индонезия, Япония, Таиланд, Бангладеш и Соломоновы Острова. В Бангкоке тысячи людей собрались возле министерства природных ресурсов и окружающей среды и упали на землю, символически изобразив смерть, вызванную изменением климата. На индонезийском острове Борнео местные жители протестовали против вырубки и лесных пожаров.
#????? ???????? #climateweek ??????— tet (@tetsuya821) September 20, 2019
??????????????????????????????^ ^#GlobalClimateStrike #ClimateStrike #ClimateJustice #FridaysForFuture pic.twitter.com/r3Tz7VYSVh
Amazing photos coming in from the Solomon Islands where they’re kicking off the Global #ClimateStrikes. pic.twitter.com/Ul4SZ4XDWY— Jamie Henn (@Agent350) September 20, 2019
В Гонконге некоторые демонстранты в перерыве от демократических протестов против Пекина также поддержали климатическую забастовку. Не осталась в стороне и Индия.
Hundreds of young activists participated in the climate protest in the Indian capital of New Delhi.— Greenpeace India (@greenpeaceindia) September 20, 2019
#FridaysForFuture #ClimateStrike #climateaction
Via @TheMayankChawla
pic.twitter.com/GTzLi1TGeL
Организаторы протеста в Германии оценили число участников протеста по всей стране в более чем 1,4 миллиона человек, из которых около 200 тысяч – в Берлине.
#ClimateStrike in #Hamburg 70.000 people on Jungfernstieg pic.twitter.com/YON1OYV7Sx— Leonard B (@schaneo) September 20, 2019
Ученики в разных городах Великобритании, по данным BBC, подняли «климатическую тревогу» в 13:00. Сотни активистов, занимающихся вопросами экологии, в том числе дети в школьной форме, устроили массовую «смерть» в Белфасте, где они легли в центре города.
The Edinburgh #climatestrike is easily one of the biggest marches ever seen at the Scottish Parliament. The message is clear: we need radical action to protect our future, and we need to take it now. ? pic.twitter.com/N8vZSYYJRS— Scottish Greens (@scotgp) September 20, 2019
Dublin, Ireland. #FridaysForFuture #ClimateStrike https://t.co/WuogMhTaz4— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019
В Найроби, столице Кении, активисты требовали у правительства отказаться планов по строительству новых угольных электростанций. Ученики вышли с плакатами на улицы в Нигерии, Уганде.
We gathered with different schools, farmers associations, local government leaders and the general public today for the #GlobalClimateStrike with one message #ClimateActionNow today in Uganda. #FridaysForFuture @Fridays4FutureU @Fridays4future @GretaThunberg @nalubegadorothy pic.twitter.com/cvAdR9OxOM— Nakabuye Hilda F. (@NakabuyeHildaF) September 20, 2019
The Paris strikes are fierce & powerful ??? #ClimateStrike pic.twitter.com/5OWnbCd6ZX— 350.org Europe (@350Europe) September 20, 2019
В Хельсинки у здания парламента вместе с демонстрантами появился Санта-Клаус, у которого в руках был плакат «Мой дом в огне».
Тысячи молодых людей собрались ратовать за бережное отношение к природе в Варшаве. Протест поддержали и в Чехии.
Десятки тысяч южноафриканцев вышли на улицы Йоханнесбурга, призывая запретить новые угольные электростанции и новые лицензии на добычу ископаемого топлива и обязательство использовать только возобновляемые источники энергии к 2030 году.
Johannesburg, South Africa?? #FridaysForFuture #ClimateStrike #GlobalClimateStrike— Thomson Reuters Foundation News (@TRF_Stories) September 20, 2019
(? @KimHarrisberg) pic.twitter.com/6u3QEzhLzT
Islamabad, Pakistan #FridaysForFuture #ClimateStrike https://t.co/u9kZO38B1a— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019
Мини-протест состоялся даже в Кабуле, столице Афганистана. Около 100 молодых людей прошли через центр города в сопровождении солдат и бронетранспортера.
Массовые демонстрации прошли во многих городах США и Латинской Америки.
Brazilian metal workers on strike. Great to see the trade unions out in force #ClimateStrike https://t.co/1UMj7KxPRK— 350 dot org (@350) September 20, 2019
В Москве Greenpeace акцию не согласовали, потому пришлось обходиться одиночными пикетами. По данным организации, пикеты прошли и в ряде других городов России.
В Москве мы начали немного раньше, а с 17 часов очередь на одиночные пикеты, так как мы не с другой планеты и климатичкский кризис касается и нас! pic.twitter.com/5XiTSD87Ov— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) September 20, 2019
Справка:
16-летняя Грета Тунберг прославилась серией демонстраций за соблюдение Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Юная шведская активистка с лета 2018 года раз в неделю выходила к зданию парламента королевства с плакатами против глобального потепления и стала известной далеко за пределами страны. Ее выдвинули на Нобелевскую премию мира, а также приглашали выступить на климатической конференции ООН в Польше, Всемирном экономическом форуме в Давосе, на конференции Европейского социально-экономического комитета. В июне 2019 Грета и движение Fridays for future («Пятницы ради будущего») получили звание Посол совести — высшую награду Amnesty International. В июле 2019 года во Франции Грета получила «Премию Свободы» Её активизм вдохновил молодых людей в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».