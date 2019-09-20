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Общество
20.09.2019 18:50
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«У нас нет планеты B». Миллионы людей по всему миру вышли на «климатическую забастовку»

В пятницу, 20 сентября, миллионы людей на пяти континентах поддержали «климатическую забастовку», вдохновлённую 16-летней шведкой Гретой Тунберг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ingo Meyer (@pingomeyer)

Костяк демонстрантов составили молодые активисты – школьники вышли с протестами в десятках стран мира, чтобы потребовать от властей срочных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Началась «Пятница за будущее» с Австралии и Азии. В Австралии, по данным организаторов, в акции School Strike 4 Climate приняли участие 300 тыс. человек.

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Как сообщает Deuche Welle, в числе первых стран, где прошли демонстрации, были Индонезия, Япония, Таиланд, Бангладеш и Соломоновы Острова. В Бангкоке тысячи людей собрались возле министерства природных ресурсов и окружающей среды и упали на землю, символически изобразив смерть, вызванную изменением климата. На индонезийском острове Борнео местные жители протестовали против вырубки и лесных пожаров.

В Гонконге некоторые демонстранты в перерыве от демократических протестов против Пекина также поддержали климатическую забастовку. Не осталась в стороне и Индия.

Организаторы протеста в Германии оценили число участников протеста по всей стране в более чем 1,4 миллиона человек, из которых около 200 тысяч – в Берлине.

Ученики в разных городах Великобритании, по данным BBC, подняли «климатическую тревогу» в 13:00. Сотни активистов, занимающихся вопросами экологии, в том числе дети в школьной форме, устроили массовую «смерть» в Белфасте, где они легли в центре города.

В Найроби, столице Кении, активисты требовали у правительства отказаться планов по строительству новых угольных электростанций. Ученики вышли с плакатами на улицы в Нигерии, Уганде.

В Хельсинки у здания парламента вместе с демонстрантами появился Санта-Клаус, у которого в руках был плакат «Мой дом в огне».

Тысячи молодых людей собрались ратовать за бережное отношение к природе в Варшаве. Протест поддержали и в Чехии.

Десятки тысяч южноафриканцев вышли на улицы Йоханнесбурга, призывая запретить новые угольные электростанции и новые лицензии на добычу ископаемого топлива и обязательство использовать только возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Мини-протест состоялся даже в Кабуле, столице Афганистана. Около 100 молодых людей прошли через центр города в сопровождении солдат и бронетранспортера.

Массовые демонстрации прошли во многих городах США и Латинской Америки.

В Москве Greenpeace акцию не согласовали, потому пришлось обходиться одиночными пикетами. По данным организации, пикеты прошли и в ряде других городов России.


 

Справка:

16-летняя Грета Тунберг прославилась серией демонстраций за соблюдение Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Юная шведская активистка с лета 2018 года раз в неделю выходила к зданию парламента королевства с плакатами против глобального потепления и стала известной далеко за пределами страны. Ее выдвинули на Нобелевскую премию мира, а также приглашали выступить на климатической конференции ООН в Польше, Всемирном экономическом форуме в Давосе, на конференции Европейского социально-экономического комитета. В июне 2019 Грета и движение Fridays for future («Пятницы ради будущего») получили звание Посол совести — высшую награду Amnesty International. В июле 2019 года во Франции Грета получила «Премию Свободы» Её активизм вдохновил молодых людей в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».

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