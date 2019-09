«У нас нет планеты B». Миллионы людей по всему миру вышли на «климатическую забастовку»

В пятницу, 20 сентября, миллионы людей на пяти континентах поддержали «климатическую забастовку», вдохновлённую 16-летней шведкой Гретой Тунберг.

Костяк демонстрантов составили молодые активисты – школьники вышли с протестами в десятках стран мира, чтобы потребовать от властей срочных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019

Началась «Пятница за будущее» с Австралии и Азии. В Австралии, по данным организаторов, в акции School Strike 4 Climate приняли участие 300 тыс. человек.

Как сообщает Deuche Welle, в числе первых стран, где прошли демонстрации, были Индонезия, Япония, Таиланд, Бангладеш и Соломоновы Острова. В Бангкоке тысячи людей собрались возле министерства природных ресурсов и окружающей среды и упали на землю, символически изобразив смерть, вызванную изменением климата. На индонезийском острове Борнео местные жители протестовали против вырубки и лесных пожаров.

Amazing photos coming in from the Solomon Islands where they’re kicking off the Global #ClimateStrikes. pic.twitter.com/Ul4SZ4XDWY — Jamie Henn (@Agent350) September 20, 2019

В Гонконге некоторые демонстранты в перерыве от демократических протестов против Пекина также поддержали климатическую забастовку. Не осталась в стороне и Индия.

Hundreds of young activists participated in the climate protest in the Indian capital of New Delhi.



#FridaysForFuture #ClimateStrike #climateaction



Via @TheMayankChawla



pic.twitter.com/GTzLi1TGeL — Greenpeace India (@greenpeaceindia) September 20, 2019

Организаторы протеста в Германии оценили число участников протеста по всей стране в более чем 1,4 миллиона человек, из которых около 200 тысяч – в Берлине.

Ученики в разных городах Великобритании, по данным BBC, подняли «климатическую тревогу» в 13:00. Сотни активистов, занимающихся вопросами экологии, в том числе дети в школьной форме, устроили массовую «смерть» в Белфасте, где они легли в центре города.

The Edinburgh #climatestrike is easily one of the biggest marches ever seen at the Scottish Parliament. The message is clear: we need radical action to protect our future, and we need to take it now. ? pic.twitter.com/N8vZSYYJRS — Scottish Greens (@scotgp) September 20, 2019

В Найроби, столице Кении, активисты требовали у правительства отказаться планов по строительству новых угольных электростанций. Ученики вышли с плакатами на улицы в Нигерии, Уганде.

В Хельсинки у здания парламента вместе с демонстрантами появился Санта-Клаус, у которого в руках был плакат «Мой дом в огне».

Тысячи молодых людей собрались ратовать за бережное отношение к природе в Варшаве. Протест поддержали и в Чехии.

Десятки тысяч южноафриканцев вышли на улицы Йоханнесбурга, призывая запретить новые угольные электростанции и новые лицензии на добычу ископаемого топлива и обязательство использовать только возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Мини-протест состоялся даже в Кабуле, столице Афганистана. Около 100 молодых людей прошли через центр города в сопровождении солдат и бронетранспортера.

Массовые демонстрации прошли во многих городах США и Латинской Америки.

Brazilian metal workers on strike. Great to see the trade unions out in force #ClimateStrike https://t.co/1UMj7KxPRK — 350 dot org (@350) September 20, 2019

В Москве Greenpeace акцию не согласовали, потому пришлось обходиться одиночными пикетами. По данным организации, пикеты прошли и в ряде других городов России.

В Москве мы начали немного раньше, а с 17 часов очередь на одиночные пикеты, так как мы не с другой планеты и климатичкский кризис касается и нас! pic.twitter.com/5XiTSD87Ov — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) September 20, 2019