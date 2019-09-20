На Народного Ополчения пострадали трое. ДТП спровоцировала летающая дверь

Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 14:10 на проспекте Народного Ополчения, 149 А, мужчина 1963 года рождения на «Рено Дастере» совершил столкновение с ехавшей перед ним «Ладой Вестой» под управлением мужчины 1987 года рождения. «Рено» выкинуло на тротуар, а смятая «Лада» осталась на дороге.

Госпитализированы две пассажирки «Дастера», одна из них – в тяжёлом состоянии. Мужчина из «Лады», пассажир, получил травмы средней степени тяжести.

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Обстоятельства ДТП весьма необычны, при этом о них рассказывают сразу два участника группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Буквально перед ДТП на этом месте какой-то автомобиль ехал, и у него с крыши улетела дверь на встречку», – пишет Владимир. У Михана более подробная информация: «У «Весты» слетела дверь с крыши, остановились в левой полосе, и «Дастер», видать, не видел и не тормозил, вошёл в них. Я ехал им навстречу, чуть сам не прилип в них, когда от удара «Веста» полетела в меня».

На месте ДТП нашлась работа для всех экстренных служб. Сотрудники МЧС залили пеной «Ладу» и дорогу. Прибыли две машины ГИБДД и три кареты Скорой помощи.