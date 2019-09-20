Участников ралли «Санкт-Петербург» не пускают на Дворцовую площадь. Об отсутствии разрешения спортсмены узнали на месте

Участники спортивного авторалли «Санкт-Петербург-2019» днём 20 сентября не смогли стартовать с Дворцовой площади: их встретили сотрудники ГИБДД, которые отказались пускать спортсменов.

«Не понимаю, что происходит. Я вчера была в УМВД Центрального района и подписывала предупреждения, что во время проведения мероприятия на Дворцовой площади мы должны соблюдать все правила. То есть была информация, что у нас там всё нормально. Поэтому ситуация мне сейчас непонятна: спортсмены стоят и ждут указаний. О том, что нам не разрешено проводить ралли, у меня нет информации. А сегодня там стоит машина, которая никого не пускает по указанию начальства», – сообщила «Фонтанке» директор спортивной федерации автомобильного спорта Ольга Силачева и добавила, что подавать документы во все комитеты и структуры организаторы старались заранее.

Как пояснили в управлении Госавтоинспекции, никакого недоразумения тут нет: организаторы не предоставили в ведомство все необходимые документы. Об этом им сообщили в ответном письме 2 сентября, однако дополнительные бумаги не были высланы, а ралли не получило согласование. Как вспомнила Силачева, в федерации письмо видели, но «возможно, отправили не всё».

Этап Кубка России – чемпионат Санкт-Петербурга по автомобильному спорту должен был стартовать с Дворцовой площади 20 сентября и продлиться до 21-го числа. Общая протяжённость трассы – 373 километра, после построения и техосмотра в центре спортсмены направились бы на Приморское шоссе и в Рощино. В 2018 году на отрезке трассы в Курортном районе пилоты одной из машин попали в аварию, мужчина скончался в больнице.