Не жалеть, не трогать, не спасать. Смольный просит петербуржцев оставить птиц в покое

Пернатые обитатели петербургских улиц находятся в естественной среде обитания и не нуждаются в человеческой помощи. Горожан просят обуздать своё милосердие, особо сердобольные рискуют прослыть браконьерами и получить штраф.

Соответствующее обращение 20 сентября опубликовал комитет по природопользованию Смольного. Ведомству за последнее время не раз пришлось разбираться с сообщениями от горожан, обеспокоенных судьбой птиц. Только на этой неделе петербуржцы тревожились за желну на Беговой улице и за сову, замеченную на дереве на Будапештской.

Как следует из сообщения, волновались напрасно. Увиденных птиц убедительно попросили не трогать. Серая утка, осоед, орлан-белохвост, сапсан, чеглок, ушастая сова и многие другие, занесенные в Красную книгу города, находятся в естественной среде обитания.

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«Их нельзя отлавливать, это может навредить пернатым. Кроме того, содержание птиц в неволе попадает под статью о браконьерстве. Горожанам, предоставившим птицам приют в своих квартирах из жалости, грозит штраф в размере одной тысячи рублей», – предостерегают в комитете.

В случае, если здоровье подопечного ухудшится, штраф может вырасти до 5 тысяч за жестокое обращение с животными, а спаситель — попасть под уголовное дело. Гибель птицы также ляжет на него финансовым бременем — в зависимости от вида штраф составляет до 1 миллиона рублей.