Абоненты «Билайна» жалуются на сбой в работе оператора. SMS ждут от Петербурга до Владивостока

Пользователи мобильного оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн») из разных городов России сообщают об опаздывающих сообщениях. Абонентам не приходят вовремя уведомления от банков.

Согласно карте сбоев Downdetector, отчёты о неполадках начали поступать около одиннадцати утра 20 сентября, к вечеру их число кратно возросло. На несвоевременную доставку сообщений от различных банков, «Яндекса», системы WebMoney жалуются жители Владивостока, Ростова, Курска, Казани, Краснодара, большинство сообщений приходят из Москвы и Петербурга.

По словам абонентов, SMS-уведомления либо запаздывают от нескольких минут до часа, а потом приходят по несколько раз, либо теряются вовсе. «В итоге деньги на карте оказались недоступны, ничего не оплатить, никуда не войти, где есть подтверждение по мобильному», – сетуют пользователи.

В пресс-службе «Билайна» «Фонтанке» подтвердили сбой с доставкой сообщений: «У части абонентов могли наблюдаться временные проблемы с получением SMS от некоторых банковских сервисов». Проблема идентифицирована, специалисты работают над её устранением.

«В ближайшее время сервис будет доступен в полном объеме», – заверяет оператор.