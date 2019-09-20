ЖК «Ариосто» вошёл в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

ГК “Арсенал-Недвижимость”

ЖК «Ариосто», располагающийся в Приморском районе Санкт-Петербурга, стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» по версии Urban Awards.

ЖК «Ариосто» создан в рамках PRO-формата – концепции строительства по европейским стандартам. Таким образом, комфортная и безопасная жилищная среда является главным приоритетом.

В ЖК «Ариосто» более 300 различных планировок, поэтому, каждый сможет подобрать жильё по своему вкусу. Все квартиры продаются с отделкой – можно остановиться на первоначальной, «белой» или выбрать одно из трех дизайнерских решений и оставить себе только приятные хлопоты.

Дома комплекса оборудованы современными системами безопасности, а общественные пространства многофункциональны и эстетически красивы. Уютные зелёные дворы и собственный парк дадут жителям возможность отдохнуть от городской суеты. А беговые и велодорожки – поддерживать себя в хорошей физической форме.

Напоминаем, Urban Awards – федеральная ежегодная премия, которая определяет достижения в сфере городской жилой недвижимости. Независимость голосования жюри обеспечивается и контролируется международной аудиторской фирмой PwC. Экспертная комиссия оценивает объекты по многочисленным критериям, среди которых уровень благоустройства, комфорт для жителей, безопасность и эстетический облик. По всем показателям ЖК «Ариосто» получил высший балл.

Сайт жилищного комплекса: https://ariosto-kv.ru

Сайт ГК «Арсенал Недвижимость: https://www.arsenal-group.com/

ЖК «Ариосто» – застройщик АО "АРСЕНАЛ-1", проектная декларация на сайте https://ariosto-kv.ru