Тропа Хо Ши Мина закончится в Петербурге. Беглов обменял памятник на картину

Лидер вьетнамского народа Хо Ши Мин пропишется в Петербурге в виде памятника. Об этом 20 сентября заявил Александр Беглов, выступая на открытии российско-вьетнамской конференции «Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя».

Увековечить память революционера новоиспечённый губернатор решил на встрече с членом политбюро, секретарем ЦК Коммунистической партии соцреспублики товарищем Во Ван Тхыонгом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Именно здесь товарищ Хо Ши Мин открыл для себя Россию. В прошлом году мы торжественно отметили 95-летие его первого прибытия в Петроград. Это событие предопределило нашу многолетнюю дружбу, которая сегодня переросла в стратегическое партнерство Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам», – сказал Беглов.

Губернатор пожелал участникам конференции плодотворной работы и преподнес в дар вьетнамской делегации картину «Хо Ши Мин в Ленинграде» кисти известного петербургского художника Тумана Жумбаева.