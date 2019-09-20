Полиция задержала кандидата в муниципальные депутаты Андрея Старикова. Он пытался получить протоколы с итогами голосования

Полицейские задержали активиста Андрея Старикова, который на прошедших выборах баллотировался в депутаты муниципалитета «Новоизмайловское» при поддержке штаба Алексея Навального. Его увезли из администрации Московского района – там расположена территориальная избирательная комиссия №27, рассказал «Фонтанке» 20 сентября сам кандидат.

«Я пришел в избирком, чтобы получить копии протоколов с итогами голосования на участках в муниципалитете. Увидел там председателя муниципальной избирательной комиссии Евгения Савика и главу участкового избиркома № 1393 Елену Решетняк. На столе лежали протоколы. Меня вытолкали из кабинета, а председатель территориального избиркома Лариса Ющенко вызвала полицию», – заявил Стариков. По его словам, полицейские, приехав в избирком, запретили ему снимать происходящее на видео и попытались отобрать камеру, а когда он попытался убежать – задержали. Сейчас он находится в 29 отделе полиции; кандидат утверждает, что его везли туда в наручниках и запрещали пользоваться телефоном.

В штабе Алексея Навального сообщили, что глава территориального избиркома Лариса Ющенко написала в полицию заявление об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Сейчас, по данным штаба, в отношении Старикова оформляют протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).

В территориальной избирательной комиссии № 27 на звонки «Фонтанки» не ответили. «Фонтанка» запросила комментарий петербургского ГУ МВД.

Выборы в муниципалитете «Новоизмайловское» прошли с многочисленными нарушениями: несколько участковых комиссий сбежали от наблюдателей с бюллетенями, не составив итоговых протоколов. Кандидат Ульяна Тимофеева 18 сентября попыталась получить копию протокола, на основании которого избирком определил результаты выборов, но в здании местной администрации подверглась нападению: неизвестная женщина ударила ее головой об оконный косяк. Вечером того же дня о нападении сообщил и Андрей Стариков. Кандидат рассказал, что нашел председателя избиркома «Новоизмайловское» Евгения Савика на его основной работе, чтобы задать вопрос о том, как получить копии протоколов, но коммуникация не задалась. По словам активиста, председатель комиссии выгнал его из офиса, а его брат (и коллега) стал кидать камни вслед.