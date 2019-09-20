Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +8
$ 63.85р
70.60р
01:01 21.09.2019
Расширенный поиск

Авто
20.09.2019 23:23
Печать

Amazon заказал 100 000 грузовиков компании, которая пока не продала ни одного

Мировой лидер интернет-торговли Amazon заказал партию из 100 тысяч электрических пикапов для службы доставки компании, которая пока не выпустила ни одного серийного экземпляра, но уже стала сенсацией. Речь идет о стартапе из Детройта, который называют «Tesla для пикапов», — компании Rivian.

Теперь инженерам Rivian необходимо довести качество своей продукции до уровня, достойного такого серьезного заказчика, пишет Automotive News. Времени остается немного, потому что первые автомобили, согласно контракту, должны быть поставлены Amazon уже в 2021 году.

Это будут не совсем те пикапы, которые демонстрирует Rivian почти на всех автосалонах с конца прошлого года. Как заявил представитель компании, уже некоторое время ведутся разработки специального развозного грузовика для Amazon на базе технологии и компонентов электрического пикапа.

Автомобиль, скорее всего, конструктивно будет представлять собой фургон, а в качестве «начинки» планируется использовать шасси, электронику и батареи от будущих моделей R1T и R1S – пикапа и кроссовера соответственно. Подвеска будет существенно переработана, автомобиль получит совершенно другой салон, его программное обеспечение также приспособят к другим условиям эксплуатации.

Реклама

Пока Rivian не построил ничего, кроме нескольких тестовых и выставочных экземпляров кроссовера и пикапа, и не продал ни одного серийного электромобиля. Однако компания сумела заполучить примерно полтора миллиарда инвестиций от Amazon, Ford и инвесткомпании Cox. Сейчас Rivian переоборудует бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс и намерен запустить в производство первые пикапы и кроссоверы в 2020 году.

Как заявил 19 сентября генеральный директор Amazon Джефф Безос, контракт с Rivian поможет интернет-гиганту стать более экологичной компанией, а к 2040 году полностью избавиться от транспорта с ДВС. На данный момент обширный автопарк Amazon состоит исключительно из фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями.

Rivian планирует произвести и поставить первые 10 тысяч пикапов до 2022 года. Когда же Amazon получит все сто тысяч своих грузовиков, это позволит предотвратить выброс в атмосферу 4 миллионов тонн углекислого газа в год, заявил представитель автомобильного стартапа.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК “Арсенал-Недвижимость”
      20.09.2019 19:00

      ЖК «Ариосто» вошёл в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

      ЖК «Ариосто», располагающийся в Приморском районе Санкт-Петербурга, стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» по версии Urban Awards.
      Glorax Development
      20.09.2019 15:37

      Glorax Development одержала победу в премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Вчера в Москве были объявлены победители профессиональной премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2019, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли на международном уровне.
      Антон Сайганов
      20.09.2019 14:58

      Антон Сайганов открывает объединение «Молодые Инженеры»

      Петербургский предприниматель и основатель компаний «Все Инженеры» и «Септик78», а также участник конкурса «Молодые Миллионеры» открывает всероссийское объединение «Молодые Инженеры». Проект должен объединить молодых предпринимателей из России, которые занимаются бизнесом в сфере инженерного дела.
      pixabay.com
      20.09.2019 14:48

      УК «Профсервис» за 9 месяцев сократила долг перед ГУП ТЭК СПб на 30%

      Управляющая компания «Профсервис», обслуживающая жителей Московского района Санкт-Петербурга, за девять месяцев 2019 года сократила задолженность перед ГУП ТЭК СПб на 30% с 130077000 рублей (на 01.01.2019) до 93062000 (на 01.09.2019).
      Фото: пресс-служба компании «Ситилинк»
      20.09.2019 14:29

      «Ситилинк» открывает новый магазин в Санкт-Петербурге и подводит промежуточные итоги работы

      Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, развивает в Санкт-Петербурге сеть своих магазинов. В ТЦ «Платформа», расположенном по адресу: проспект Науки, дом 19, корпус 3, открылся девятый магазин компании, площадью свыше 600 кв. м.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      20.09.2019 12:14

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи паркинга в ЖК «Панорама парк»

      Компания вывела в продажу машино-места в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который строится в престижной части Выборгского района. Стоимость — от 700 тысяч рублей.
      «Лидер Групп»
      20.09.2019 10:42

      Плановое удорожание квартир в ЖК «Три кита 3»

      1 октября стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3» компании «Лидер Групп». Успейте купить по старой цене!
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.09.2019 10:21

      Банк «Санкт-Петербург» присоединился к реализации проекта «Единая карта школьника»

      С сентября 2019 года в Банке «Санкт-Петербург», стал доступен сервис по пополнению «Единой карты школьника» в учебных заведениях Калининского, Красногвардейского и Выборгского районов.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.