Amazon заказал 100 000 грузовиков компании, которая пока не продала ни одного

Мировой лидер интернет-торговли Amazon заказал партию из 100 тысяч электрических пикапов для службы доставки компании, которая пока не выпустила ни одного серийного экземпляра, но уже стала сенсацией. Речь идет о стартапе из Детройта, который называют «Tesla для пикапов», — компании Rivian.

Теперь инженерам Rivian необходимо довести качество своей продукции до уровня, достойного такого серьезного заказчика, пишет Automotive News. Времени остается немного, потому что первые автомобили, согласно контракту, должны быть поставлены Amazon уже в 2021 году.

Это будут не совсем те пикапы, которые демонстрирует Rivian почти на всех автосалонах с конца прошлого года. Как заявил представитель компании, уже некоторое время ведутся разработки специального развозного грузовика для Amazon на базе технологии и компонентов электрического пикапа.

Автомобиль, скорее всего, конструктивно будет представлять собой фургон, а в качестве «начинки» планируется использовать шасси, электронику и батареи от будущих моделей R1T и R1S – пикапа и кроссовера соответственно. Подвеска будет существенно переработана, автомобиль получит совершенно другой салон, его программное обеспечение также приспособят к другим условиям эксплуатации.

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Пока Rivian не построил ничего, кроме нескольких тестовых и выставочных экземпляров кроссовера и пикапа, и не продал ни одного серийного электромобиля. Однако компания сумела заполучить примерно полтора миллиарда инвестиций от Amazon, Ford и инвесткомпании Cox. Сейчас Rivian переоборудует бывший завод Mitsubishi в штате Иллинойс и намерен запустить в производство первые пикапы и кроссоверы в 2020 году.

Как заявил 19 сентября генеральный директор Amazon Джефф Безос, контракт с Rivian поможет интернет-гиганту стать более экологичной компанией, а к 2040 году полностью избавиться от транспорта с ДВС. На данный момент обширный автопарк Amazon состоит исключительно из фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями.

Rivian планирует произвести и поставить первые 10 тысяч пикапов до 2022 года. Когда же Amazon получит все сто тысяч своих грузовиков, это позволит предотвратить выброс в атмосферу 4 миллионов тонн углекислого газа в год, заявил представитель автомобильного стартапа.