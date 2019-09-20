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Общество
21.09.2019 13:01
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Юлия Топольницкая: «Российскому кино не хватает настоящей черной комедии»

Юлия Топольницкая — больше не «экспонат», а человек, который живет между Москвой и Петербургом, мечтает сыграть в хорошем военном кино и ценит черный юмор. В интервью «Фонтанке» актриса рассказала о том, зачем надо было делать из «Подкидыша» ремейк без Раневской, в чем сила женщины и почему красота — это счастье, которое внутри тебя.

Юлия Топольницкая: «Российскому кино не хватает настоящей черной комедии»

Фото: из личного архива Юлии Топольницкой

- В какой момент вы почувствовали, что вас перестали воспринимать исключительно в контексте этого клипа «Экспонат»?

– Я уже так много про это рассказывала, что больше мне добавить нечего. Это один из моих любимых моментов в жизни, который я очень ценю. Но я все тот же человек, и новых слов на эту тему у меня нет. Перестали ли меня воспринимать так — об этом лучше спросить режиссеров и продюсеров.

- Фильм «Подкидыш» – ремейк культового фильма с Фаиной Раневской. Ремейков в кино сегодня стало очень много — как вы думаете, почему?

– "Подкидыш" — действительно, культовый фильм. Но снят он по старым канонам, с техническими и визуальными возможностями того времени. А зритель молодеет и, к сожалению, не каждый готов смотреть фильмы в том темпе повествования, который был принят в конце 30-х годов прошлого века. Поэтому и делают ремейки, чтобы нового зрителя познакомить с классикой в новой оболочке.

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- Вы играете роль няни. Ваш персонаж – «аналог» домработницы Ариши из оригинального «Подкидыша»?

– Я несколько раз пересмотрела "Подкидыш" 1939 года и очень старалась не делать копии с образа Рины Зеленой. Это невозможно, да не интересно что-то повторять. Мой персонаж — новый, его нет в оригинале. Мы встретились с режиссером фильма Олегом Асадулиным и просто накидали какие-то интересные моменты, придумали молодую, непосредственную девочку. Потом, уловив настроение персонажа, я добавила свои детальки, из которых и сложился образ.

- Чем она отличается от прочих киношных нянь и остальных ваших героинь?

– Она себе на уме. У нее тысяча дел, и все надо успеть. Это сквозная роль, которая живет немного своей жизнью по отношению к основному сюжету.

- Вы постоянно перемещаетесь между Петербургом и Москвой. А где дом?

– У меня, на самом деле, уже два дома, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А поезд «Сапсан» я воспринимаю, как маршрутку, курсирующую между этими домами. В жизни на два города самое сложное — не перепутать время и вокзалы. Когда у тебя поезд в шесть из Петербурга, а обратный билет в Москву — через день, но в шесть десять, легко ошибиться. У меня была ситуация, когда я перепутала время и опоздала на «Сапсан» — пришлось срочно искать билет на самолет, чтобы успеть на съемку.

- Расскажите о своих тренировках. Как вы поддерживаете форму?

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– Я хожу на растяжку и занимаюсь с тренером фитнесом дома. Здесь я ничего нового не открою: главное — стабильно правильное питание и тренировки два-три раза в неделю. Мне пока не приходилось в глобальных масштабах быстро сбрасывать или набирать вес, так что тренировки не связаны с каким-то стрессом.

- Что делает вас счастливой?

– Моя семья и работа. Радоваться можно всему. Мы же сами создаем себе настроение, прямо с утра. Если работа есть, и ты ее любишь, она тебе не в тягость – это счастье. Есть профессии гораздо сложнее, с более напряженными графиками. Я считаю, что актеры — в принципе очень счастливые люди.

- Когда вам в последний раз было по-настоящему страшно?

– Когда закончились деньги на карточке.

- Что вам нравится в себе больше всего?

– Не знаю… Думаю, искренность. По крайней мере, многие замечают именно это.

- А что вас по-настоящему бесит?

– Когда люди лезут не в свои дела. И дают советы, в которых ты не нуждаешься.

- Задевают ли вас комментарии, которые вам оставляют в социальных сетях?

– Нет, конечно. Люди разные. Я же не пряник, чтобы всем нравиться.

- Каким своим поступком в жизни вы по-настоящему гордитесь?

– Честно скажу: пока таких поступков нет. Все впереди.

- А за что вам в последний раз было по-настоящему стыдно?

– За пару часов, проведённых не на тренировке, а в кондитерской. Причем я не могу сказать, что я фанатею по какому-то конкретному десерту. Просто бывает такое настроение: очень хочется съесть что-то сладкое. И потом ты думаешь: «Ну зачем ты это сделала?» Я – человек настроения.

- Что делает женщину красивой?

– Уверенность в себе. Если ты себя по настоящему ценишь, то и окружающие тебя также будут ценить. Когда человек в гармонии с собой и живет с ощущением счастья, он красивый. Для меня нет какого-то определенного шаблона привлекательности. Большинство людей, с которыми я общаюсь, для меня красивы в принципе. То, как они разговаривают, о чем думают, их харизма в совокупности дают образ красоты. Я не считаю, что «красиво — это когда длинные волосы». Все же идет от человека, изнутри. И я не задумываюсь о внешности. Красивыми могут быть цветы на картине или собаки, просто потому, что они милые. Красота — это импульсивная оценка.

- Феминизм — это круто? Вам близки идеи современного феминизма?

– Не знаю, как толерантно ответить на этот вопрос. Каждый выбирает свой путь. Я не вижу ничего плохого в том, что женщина самостоятельна, сама зарабатывает. Мне в семье никогда не говорили «ты же девочка, ты должна быть такой-то». Меня учили, что нужно делиться, быть доброй — но так воспитывали всех детей, вне зависимости от пола. При этом родители всегда внушали мне, что у меня есть выбор.

- Следите ли вы за новостями? Что из последних событий вас задело за живое?

– Наша нестабильная обстановка в стране, несправедливые наказания. Это все, что я могу сказать.

- Какую роль вы мечтаете сыграть?

– Я бы хотела сняться в хорошем военном кино. Мне очень нравятся советские фильмы: «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», из зарубежных – «Список Шиндлера». А еще я бы с удовольствием сыграла в российской чёрной комедии. Но тут я даже пример привести не могу.

- Вам нравится черный юмор?

– Вы, когда общаетесь в компании, наверняка замечаете, что некоторые шутки вызывают двоякое ощущение: с одной стороны, они жесткие, с другой — всем очень смешно. Я не могу сказать, что современному российскому кинематографу не хватает юмора, сейчас самоирония приветствуется везде. И я этому очень рада. Но было бы классно, если бы появилась настоящая черная комедия.

- Что-то в духе клипа «Кольщик»?

– Нет, это не совсем то. Я же говорю: существующий пример привести пока невозможно.

- Если бы вы могли «забрать себе» любую роль из всей истории мирового кинематографа, то что бы вы выбрали?

– «Королеву бензоколонки». Я с детства очень люблю этот фильм. В этой картине все сложилось: героиня и ранимая, и одновременно бойкая. Но сделать ремейк «Королевы бензоколонки», к сожалению, невозможно. Эту историю в современные реалии не перенести.

 Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

 

 

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