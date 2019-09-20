За петербуржца, задолжавшего бывшей жене, заплатил его брат – чтобы не стать пешеходом

В ходе рейда на улицах Петербурга судебные приставы мобильной группы «Поток» взыскали 48 тысяч рулей алиментной задолженности.

Как сообщает 20 сентября пресс-служба городского УФССП, «Хёндэ Солярис», принадлежащий 37-летнему должнику по алиментам, был остановлен на одной из улиц во время рейда.

Дело в том, что хозяин машины не исполняет решение суда по взысканию алиментов. Он должен ежемесячно выплачивать сумму прожиточного минимума своей бывшей жене, имеющей инвалидность. Какое-то время он вносил платежи, затем они стали нерегулярными. Мужчину вызвали к судебному приставу-исполнителю Калининского РОСП, и после разъяснительной беседы он погасил 175-тысячную задолженность. Но после платить перестал и снова накопил долг в размере 49 тысяч рублей.

Мобильная группа «Поток» остановила «Солярис» должника. Его самого в машине не было, за рулём оказался его брат, который был в курсе долговых обязательств родственника. Он внёс необходимую сумму с помощью мобильного банковского терминала и заверил, что отныне брат будет платить исправно.

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Благородный брат продолжил путь на автомобиле, а ограничения в отношении должника и его имущества были сняты.

Исполнительное производство находится на контроле судебного пристава. Если «забывчивый» гражданин снова накопит долг, в отношении него и его имущества будут применены принудительные меры, предупреждает УФССП.